Nick Schilder zegt dat band met Simon Keizer weer goed is: 'Sfeer is prima'

Volgens Nick Schilder is zijn band met Simon Keizer weer goed, nadat het duo eerder op initiatief van Keizer bekend had gemaakt te stoppen. In gesprek met LINDA. vertelt Schilder dat hij aanvankelijk moeite had met het besluit van zijn zangpartner, maar dat hij er inmiddels berusting in heeft gevonden.

In het interview wordt Schilder gevraagd naar zijn boze blikken tijdens het interview dat het zangduo gaf in Jinek. Ze waren daar aanwezig om hun net aangekondigde breuk toe te lichten. Daarop ontstonden geruchten dat de twee ruzie zouden hebben.

"Ik kan het niet echt helpen; mijn neutrale blik is blijkbaar gewoon bozig", zegt de zanger. Maar hij erkent dat hij "het absoluut niet fijn vond".

"Ik heb er niet voor gekozen om te stoppen. Het voelde toch een beetje alsof ik voor een miljoen kijkers mijn verkering zat uit te maken. En ik begrijp ook dat mensen zeggen: 'Als zoiets gebeurt, is er altijd veel meer aan de hand. Die jongens hebben er een belang bij om het mooi te presenteren naar de buitenwereld, omdat er nog tv-programma's en afscheidsconcerten aankomen.' Maar dat is echt niet zo."

Schilder vond het lastig dat hij door Keizers besluit "knopen moest doorhakken die hij helemaal niet door wilde hakken". "Maar inmiddels is het weer goed tussen ons. Ook omdat ik snap hoe dapper Simons besluit was. Want hij weet als geen ander dat je zo'n beslissing niet alleen voor jezelf neemt."

"Ook het team achter ons - de bandleden en technici - ondervindt hier de consequenties van. Je moet integer zijn om zo'n besluit te durven nemen. Dat vergt moed en dat respecteer ik. Maar in die eerste dagen verliep de communicatie stroef en dat leverde frictie op."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'De lol was weg'

Inmiddels is voor beide zangers duidelijk hoe de komende tijd eruitziet. Momenteel staan ze nog samen op het podium voor hun afscheidstournee, waarbij Schilder gemengde gevoelens ervaart. "Soms is het business as usual en soms voel ik: verdorie, dit is toch een van de laatste keren dat we dit doen. Maar de sfeer was, en is, prima."

Schilder en Keizer bevestigden in augustus de geruchten dat ze na zeventien jaar stoppen als muzikaal duo. Keizer twijfelde al langer omdat "de lol" weg was, zo legde hij uit in Jinek. De Volendammers blijven wel samen televisie maken.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Nick & Simon Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen