Amber Heard maakt einde aan rechtszaak door schikking met ex Johnny Depp

Amber Heard heeft een streep onder haar vete met Johnny Depp gezet. De actrice laat bij TMZ weten dat de twee in hun smaadzaak een schikking hebben getroffen en dat ze haar ex 1 miljoen dollar (ruim 940.000 euro) betaalt. Beide acteurs zetten het hoger beroep dus niet door.

"Dit is geen concessie", schrijft Heard in een verklaring die maandagmiddag werd gedeeld. "Zes jaar geleden wilde ik dit al achter me laten (waarmee ze verwijst naar haar relatie met Depp die in 2016 eindigde, red.) en dit is de kans om dit te doen, op voorwaarden waar ik me in kan vinden."

De 36-jarige actrice zegt haar vertrouwen in het Amerikaans rechtssysteem te hebben verloren. Eerder zei Heard al dat de jury in de staat Virginia, waar de zaak plaatsvond, geen eerlijk oordeel kon vellen. De juryleden zouden bepaalde bewijsstukken ten onrechte niet hebben meegenomen en zich hebben laten leiden door negatieve verhalen over Heard op sociale media.

"Ik ben hier zo vernederd, dit wil ik niet nogmaals meemaken", zegt Heard. "Ik heb inmiddels te veel tijd besteed aan een zware en dure zaak, waarin mijn recht op meningsuiting totaal teniet is gedaan. Die financiële én psychologische rekening ga ik niet meer betalen."

Heard zou volgens TMZ 1 miljoen dollar hebben betaald aan de 59-jarige Depp om deze zaak af te ronden. Dit zou worden vergoed door haar verzekeraar.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over deze zaak Blijf met meldingen op de hoogte

Beide acteurs wilden in hoger beroep

Depp had Heard aangeklaagd wegens een opiniestuk dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemde in het artikel in The Washington Post geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het over hem ging.

In juni dit jaar stelde de jury Depp voor een groot deel in het gelijk. Heard moest ruim 10 miljoen dollar aan Depp betalen, omdat ze zijn reputatie zou hebben beschadigd. Depp moest op zijn beurt 2 miljoen dollar aan zijn ex overmaken, omdat Heard publiekelijk werd zwartgemaakt door zijn advocaat.

Zowel Heard als Depp konden zich niet in de uitspraak vinden. De actrice omdat onder meer sommige bewijsstukken niet zijn meegenomen. De acteur wilde in beroep omdat er geen bewijs was dat hij betrokken was bij de uitspraken van zijn advocaat.

Door de schikking gaat het hoger beroep dus niet door. Depp heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

Aanbevolen artikelen