Leonie ter Braak zat na modellencarrière financieel aan de grond

Leonie ter Braak heeft in het verleden financieel aan de grond gezeten. Dat zegt de presentatrice maandag in De Telegraaf.

"In mijn tienerjaren verdiende ik als model meer dan de meeste volwassenen. Rond mijn twintigste begonnen de opdrachten terug te lopen, maar gaf ik het geld nog in hetzelfde tempo uit", vertelt Ter Braak.

"Ik was jong en onbezonnen en had er nooit bij stilgestaan dat mijn succes tijdelijk kon zijn. Op mijn 25e zat ik financieel aan de grond. Opeens zag mijn leven er heel anders uit."

De 42-jarige presentatrice en actrice "weet dus als geen ander hoe het is om financiële voorspoed te kennen en het plotseling kwijt te raken" en noemt het "een wijze les op jonge leeftijd".

Toch heeft Ter Braak geleerd van die periode. "Het is een cliché van jewelste, maar het heeft mij echt doen realiseren dat geld niet gelukkig maakt. Toen ik op zwart zaad zat, was ik niet ineens veel ongelukkiger. Natuurlijk heeft het me wel enorm veel stress bezorgd. Wakker liggen van geldzorgen blijft verschrikkelijk."