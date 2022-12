Douwe Bob heeft na een jaar voor het eerst zijn tweede dochter ontmoet

Douwe Bob heeft afgelopen maand voor het eerst zijn tweede dochter Ziggy ontmoet, vertelt de zanger zondag in een interview met het AD. Ziggy werd een week na zijn oudere dochter bij een andere vrouw geboren.

"Ze is al bijna een jaar, dat was een bijzonder moment. Ze heeft een Surinaamse moeder, maar ze is heel licht uitgevallen, ze lijkt wel op mij", vertelt Douwe Bob aan de krant. "Een prachtige meid, klein van stuk. Het lijkt mij mooi - en haar moeder ook - dat die kleine en ik wat met elkaar opbouwen."

Afgelopen mei werd de dertigjarige zanger voor de derde keer vader, van zoontje Elias. Dat was met zijn toenmalige ex-vriendin Anouk, met wie hij nu weer samen is en gaat trouwen. In december vorig jaar werd hij voor het eerst vader van dochter Bobby Lou met kunstenares Loes van Delft en een week later volgde Ziggy, van een andere vrouw.

Lang heeft Douwe Bob zijn dochter Ziggy niet gezien, omdat het contact met de moeder niet goed was. "Dat lag net zo goed aan mij, ik heb ook verzaakt", zegt Douwe Bob. "Ik was in een soort van totale paniek."

"Maar weet je wat moeilijk is? Alles wat ik zeg - ook nu in dit gesprek - is link. Ik wil niemand kwetsen, maar elk woord dat ik zeg kan verkeerd overkomen. Is het niet bij de één, dan misschien bij de ander. Dat maakt het allemaal heel precair."

