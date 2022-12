Douwe Bob gaat trouwen met een van de drie moeders van zijn kinderen

Delen via E-mail

Douwe Bob heeft zijn vriendin Anouk ten huwelijk gevraagd. Dat gebeurde tijdens een groot feest ter ere van zijn dertigste verjaardag.

De bruiloft en de voorbereidingen daarop zullen centraal staan in een documentaire die producent BlazHoffski maakt over de zanger. De opnames daarvan zijn momenteel bezig.

"Ik voel me echt compleet met Anouk en ben zo ontzettend blij dat ze ja heeft gezegd", zegt Douwe Bob in een aankondiging van de documentaire. Hij wil hierin "alles" van zichzelf laten zien. "Alle deuren zijn geopend en er zijn geen geheimen. Het wordt een heel spannend jaar voor me en ik kan niet wachten om alle vette dingen die op stapel staan te showen aan Nederland."