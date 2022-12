Angelina Jolie stopt na 20 jaar als ambassadeur van vluchtelingenorganisatie VN

Delen via E-mail

Hollywoodster Angelina Jolie stopt na twintig jaar als ambassadeur bij UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). Zij zette zich wereldwijd in voor de rechten van vluchtelingen en ontheemden.

"Na 20 jaar binnen het VN-systeem te hebben gewerkt, vind ik dat het tijd is om anders te gaan werken, namelijk rechtstreeks met vluchtelingen en lokale organisaties", zegt zij in een verklaring van UNHCR. Jolie was vanaf 2001 betrokken bij de vluchtelingenorganisatie, en vanaf 2012 werd ze aangewezen als 'speciale gezant' en ambassadeur.