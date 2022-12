Donny Roelvink heeft teelbalkanker: 'Ben gelijk onder het mes gegaan'

"Het was een dag die in het teken van positiviteit stond", vertelt Roelvink. "De kerstboom optuigen, een leuke avond tegemoet met optredens van mijn vader en om de vijf minuten overspoeld worden met honderden mooie berichten over aflevering zeven van Special Forces. En dan hoor je opeens dat je teelbalkanker hebt..."

Roelvink doet geen verdere mededelingen. "Zoals ik al eens in een eerder bericht heb laten weten: It's about how hard you can get hit, and keep moving forward."