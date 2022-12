Bandleden Backstreet Boys steunen van misbruik beschuldigde Nick Carter

Delen via E-mail

De bandleden van de Backstreet Boys staan volledig achter hun collega Nick Carter. De zanger werd onlangs beschuldigd van seksueel misbruik. "We steunen hem allemaal en houden van hem", zegt AJ McLean vrijdag tegen TMZ

McLean zegt verder dat de onderlinge band tussen de zangers "niet steviger kan zijn" dan nu het geval is.

Carter werd onlangs door een vrouw beschuldigd van seksueel misbruik toen zij zeventien jaar oud was. Het voorval zou zich in 2001 hebben voorgedaan. Carter was toen zelf twintig jaar oud.