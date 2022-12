Benja Bruijning heeft hersenschudding na val van trap

Delen via E-mail

Acteur Benja Bruijning heeft last van een hersenschudding nadat hij half november tijdens filmopnames van een trap viel. Dat vertelde de acteur woensdag in het radioprogramma Nooit Meer Slapen

De 39-jarige Bruijning moest voor een scène doen alsof hij over iets struikelde. "Na een paar takes viel ik half. Ik dacht dat ik mezelf overeind hield, maar ik kon mijn balans niet houden en viel van een trappetje af, op mijn achterhoofd."

De acteur had twee dagen later de première van zijn solovoorstelling Een leven en negeerde de pijn. "Bij het spelen zelf zat het mij niet in de weg", vertelde Bruijning.