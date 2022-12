Tristan Thompson moet moeder van zoon elke maand 8900 euro betalen

Delen via E-mail

Nichols heeft de volledige voogdij over hun zoon. De basketbalspeler en het fitness model zouden binnenkort gaan onderhandelen over een bezoekregeling.

Thompson verwekte een kind bij Nichols terwijl hij nog een relatie had met Khloé Kardashian. Het was niet de eerste en ook niet de laatste keer dat de NBA-speler vreemdging. Kardashian en Thompson verwachtten samen hun tweede kind toen hij nogmaals vreemdging.

In augustus zijn Kardashian en Thompson met de hulp van een draagmoeder ouders geworden van een zoontje. De naam van het jongetje is nog altijd niet bekendgemaakt. In 2018 kregen de twee al samen een dochtertje, genaamd True.