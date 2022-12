Jane Fonda mag stoppen met chemotherapie: 'Beste verjaardagscadeau ooit'

Delen via E-mail

"Ik dank iedereen die mij sterktewensen heeft gestuurd. Ik ben er zeker van dat dat heeft bijgedragen aan dit goede nieuws", schrijft de Grace and Frankie-actrice.

Ze vertelt dat vooral de laatste chemokuur erg zwaar was. "Deze duurde twee weken en het was lastig om nog iets voor elkaar te krijgen."

Het is niet de eerste keer dat Fonda een kankerbehandeling ondergaat. De actrice heeft meerdere keren borstkanker gehad en liet in 2016 een van haar borsten verwijderen.

