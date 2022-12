Negen maanden cel voor man die Dave Chappelle op podium aanviel

De man die comedian Dave Chappelle tijdens een show in de Hollywood Bowl in Los Angeles heeft aangevallen, moet voor negen maanden de cel in. Volgens entertainmentwebsite TMZ heeft de man de beschuldigingen niet weersproken.

De 24-jarige Isaiah Lee rende in mei tijdens een optreden het podium op en duwde Chappelle omver. Lee had een nepvuurwapen met een mes op zak.

De man werd overmeesterd en brak tijdens de schermutselingen zijn arm. Chappelle raakte niet gewond.

Lee vertelde later dat hij biseksueel is en was getriggerd door de grappen van Chappelle. "Ik wilde hem laten weten dat hij de volgende keer zijn materiaal zou moeten laten lezen door de mensen die het kan raken", zei Lee.

Naast de aanval op Chappelle kan Lee nog voor een ander misdrijf worden veroordeeld. Hij wordt namelijk verdacht van het neersteken van zijn huisgenoot. In deze zaak is hij aangeklaagd voor poging tot moord.

