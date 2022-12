Man die Dave Chappelle aanviel op podium krijgt celstraf van negen maanden

Delen via E-mail

De man die komiek Dave Chappelle tijdens een show in de Hollywood Bowl in Los Angeles aanviel, heeft donderdag een celstraf van negen maanden gekregen. Volgens entertainmentwebsite TMZ heeft de man zich neergelegd bij de aanklachten die tegen hem waren ingediend.

De 24-jarige Isaiah Lee rende in mei tijdens een optreden het podium op en beukte Chappelle omver. Lee had een nepwapen op zak waarin een mes was verstopt.