Ellen DeGeneres 'gebroken' door overlijden dj tWitch: 'Hij was familie'

Ellen DeGeneres heeft een "gebroken hart" door het overlijden van Stephen Boss. De dj, ook wel bekend als tWitch, verzorgde van 2014 tot het einde van de show dit jaar de muziek en bijbehorende feitjes in The Ellen DeGeneres Show. Hij overleed woensdag op veertigjarige leeftijd.

In de laatste seizoenen was Boss ook uitvoerend producent van The Ellen DeGeneres Show.

"Mijn hart is gebroken. tWitch was pure liefde en licht", schrijft DeGeneres op Twitter bij een foto waarop ze de veertigjarige Boss knuffelt. "Hij was familie en ik hield van hem met heel mijn hart. Ik zal hem missen."

DeGeneres roept iedereen op om Boss' vrouw Allison Holker en zijn kinderen Weslie, Maddox en Zaia steun te betuigen.

