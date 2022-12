Relatie Loretta Schrijver kreeg nieuwe dimensie door haar ziekte

De relatie tussen Loretta Schrijver en haar man heeft volgens de presentatrice een extra dimensie gekregen in de periode dat ze ziek was. Schrijver zag haar man van een andere kant toen ze ziek op bed lag, vertelt ze in Libelle

"Ik wil niet zeggen dat mijn ziek-zijn onze relatie goed heeft gedaan, maar het heeft wel een extra dimensie toegevoegd, een dimensie waarvan ik niet wist dat die bestond", vertelt de Koffietijd-presentatrice. "Ik ben alleen maar meer van mijn man gaan houden. Kan dat na al die jaren nog, heb ik me wel afgevraagd. Ja, het kan."

Schrijver zegt vol te schieten van de kwetsbaarheid die ze bij haar partner Lou zag toen ze werd getroffen door kanker. "Hij is altijd wel betrokken bij wat ik doe, maar van een afstandje. Nu was hij zo bezorgd en daar ging ik me weer zorgen over maken, dat hij zich zo verplaatste in mijn pijn dat hij er niet van kon slapen. Dat wil je niet, dat mensen die je liefhebt pijn hebben."

De 66-jarige presentatrice woont niet samen met Lou, maar hij was er elke dag voor haar tijdens haar ziekte. "Hij heeft zo goed voor me gezorgd. Toen ik in het ziekenhuis lag, kwam hij elke dag langs om me moed in te spreken."

"Toen heb ik echt een andere kant van hem gezien. Een liefdevolle, mopperloze kant", aldus Schrijver. De presentatrice en haar man, met wie ze een geregistreerd partnerschap heeft, zijn al bijna dertig jaar samen.

