Megan Thee Stallion in zaak over schietpartij: 'Mensen zien me als dood vogeltje'

De rechtszaak waar Megan Thee Stallion in verwikkeld is, heeft veel invloed op haar leven en carrière. Dat vertelde ze dinsdag in de rechtszaal in Los Angeles, meldt Billboard . De zaak draait om Tory Lanez, die ervan wordt verdacht zijn collega-rapper in 2020 in haar voet te hebben geschoten.

De artieste wees kort na het incident Lanez als schuldige aan en zegt sindsdien haar zelfvertrouwen, vrienden en zichzelf te hebben verloren. Bovendien wordt Megan Thee Stallion, bekend van hits als WAP met Cardi B en Savage met Beyoncé, sinds het begin van de rechtszaak via sociale media bedreigd.

Geen enkele man met een machtspositie binnen de muziekindustrie wilde haar geloven, zei ze dinsdag in de rechtbank. "Ik ben de boosdoener en hij is het slachtoffer."

Megan Thee Stallion vertelde halverwege 2020 dat ze bij een schietpartij gewond was geraakt, maar liet nog enige tijd in het midden wie daar schuldig aan was. Uiteindelijk zei ze dat Lanez, met wie ze destijds een seksuele relatie had, haar beschoten had.

Tegen de politie loog ze in eerste instantie over wat er was gebeurd. Destijds zei ze dat ze door gebroken glas een snee in haar voet had opgelopen. Volgens de rapper was die leugen nodig, omdat "er in de hiphopindustrie op klikken wordt neergekeken".

"Mensen willen me niet eens meer aanraken. Collega's in de muziekindustrie zien me als een dood vogeltje", vertelde de artieste tijdens het verhoor. Ze kampt daardoor met depressieve gedachten.

Volgens Megan Thee Stallion buit Lanez de zaak bovendien uit: "Hij was hiervoor 'gewoon' Tory Lanez en niet meer dan dat. Deze zaak heeft hem populairder gemaakt."

De volgende zitting in de zaak vindt deze woensdag plaats.

