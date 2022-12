Famke Louise krijgt ook in hoger beroep gelijk in zaak tegen Roddelpraat

Het hof in Amsterdam heeft vandaag in de zaak tussen RoddelPraat en Famke Louise de zangeres nogmaals in het gelijk gesteld. Jan Roos en Dennis Schouten waren in hoger beroep gegaan nadat Famke Louise via een kort geding verwijdering van een RoddelPraat-uitzending had afgedwongen. Deze uitzending blijft offline, meldt het hof dinsdag.