Gaby Blaaser in verwachting van eerste kind: 'Beste ongelukje ooit'

Gaby Blaaser en haar vriend Robin zijn in verwachting van hun eerste kind. Dat deelt de 36-jarige influencer maandag op Instagram

De zwangerschap van Blaaser was niet gepland. "Het beste ongelukje dat ons ooit is overkomen", schrijft ze bij een video waarin het stel de echo laat zien en poseert met babyschoentjes.

De influencer werd in augustus voor het eerst op de Instagram-pagina van tatoeëerder Robin gezien. Het is niet duidelijk hoelang de twee al een relatie hebben. Niet lang daarvoor liep haar relatie met personal trainer Danny spaak.

Blaaser deed in 2020 nog mee aan het programma The Bachelorette in de hoop de liefde te vinden. Het programma leverde haar geen langdurige relatie op.