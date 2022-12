Afrojack niet vervolgd voor belastingfraude

Delen via E-mail

Afrojack wordt niet langer verdacht van belastingfraude. Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet hardmaken dat de dj met opzet onjuiste belastingaangiftes deed, melden zijn advocaten.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen de dj, die eigenlijk Nick van de Wall heet, is stopgezet. De 35-jarige dj heeft belastingfraude altijd ontkend en laat weten verheugd te zijn dat hij niet langer verdachte is.

De zaak begon in 2018, toen de FIOD (de opsporingsdienst van de Belastingdienst) meerdere panden van een belastingadviseur doorzocht. De adviseur en zijn cliënten werden verdacht van het doen van onjuiste aangiftes. Afrojack was een van die cliënten.

In het onderzoek werd gekeken naar Afrojacks aangiftes inkomstenbelasting. De belastingadviseur zou gebruik hebben gemaakt van gunstige constructies in belastingparadijzen Cyprus en Guernsey. De dj stond daarom niet te boek als fiscaal inwoner van Nederland. Maar daar was de Belastingdienst het niet mee eens.