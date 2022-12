Britse zangeres Katie Melua is moeder geworden van een jongetje

Katie Melua is moeder geworden van een zoon. De 38-jarige zangeres heeft het jongetje de naam Sandro gegeven, zo meldt ze op Instagram.

De zangeres, onder meer bekend van haar hit Nine Million Bicycles, zegt ook dat het moederschap uitputtend is. "Ik heb zo enorm veel respect voor alleenstaande ouders", besluit ze.

Melua maakte in augustus bekend dat er een kleintje onderweg was. Het is niet bekend wie de vader is van het kindje.