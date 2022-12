Familie Meiland gaat zelf werken in gekocht pension in Noordwijk

De familie Meiland heeft weer een pension op de kop getikt in Noordwijk en is van plan er zelf te gaan werken. Martien Meiland en Erica Renkema maken tijdens een borrel in de winkel van hun dochter Montana bekend dat ze de verbouwing van het pension ook zelf gaan doen.

"De media brachten het eerder dan het rond was", vertelt Meiland. "Maar het is rond. Wij hebben een pension gekocht in Noordwijk en dat gaan wij eigenhandig opfluffen en verbouwen." Nederlandse media meldden enkele weken geleden al dat de familie weer een pension had aangeschaft.

Als de verbouwingen achter de rug zijn, zal de familie ook daadwerkelijk in het pension gaan werken. "Koken kunnen we niet, maar een ontbijtje serveren we wel", zegt Renkema. De was zijn ze niet meer van plan zelf te doen. "Maar we zijn echt aanwezig en aan het werk daar."

Het pension heet nu nog Christina, maar de familie Meiland heeft voor de naam Code Rosé gekozen. Ze hebben deze naam bedacht vanwege de weersomstandigheden in hun woonplaats en hun voorliefde voor wijn. "Het regent en waait hier natuurlijk altijd."

De familie wordt sinds 2019 gevolgd in de realityserie Chateau Meiland. In het SBS6-programma kluste de familie in een Franse bed & breakfast. Het leverde Talpa meer dan een miljoen kijkers per uitzending op. In het eerste jaar won het programma ook direct de Gouden Televizier-Ring.

