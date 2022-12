Wat is het stiff-person-syndroom, de aandoening van Céline Dion?

Céline Dion staat de komende tijd niet op het podium: de zangeres lijdt aan het stiff-person-syndroom. Wat merk je als je deze ziekte heb? En is dit nog te genezen?

Het stiff-person-syndroom begint vaak met pijn en een stijf gevoel in met name de onderkant van je rug. Als dit zich uitbreidt naar de romp en de benen, en de patiënt ook last krijgt van pijnlijke krampen, is het mogelijk dat het om dit syndroom gaat.

Spierstijfheid, (ernstige) spasmen en een verhoogde gevoeligheid voor prikkels als geluid en licht zijn kenmerkende symptomen wanneer je de aandoening al een tijdje hebt. Als gevolg hiervan heeft de patiënt veel pijn. Ook valt diegene vaak, als gevolg van de spasmen. Bij stress of koud weer is de kans op deze spasmen nog groter.

Iemand met deze aandoening heeft dus veel pijn, maar kan ook veel botbreuken oplopen als gevolg van het onverwacht vallen. Het heeft een grote invloed op je dagelijks leven, zegt ook Dion in de video waarin ze vertelde het syndroom te hebben. Zo heeft ze moeite met lopen en heeft de ziekte effect op haar stembanden. "Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben. Dat betekent dat ik er in februari niet klaar voor ben om mijn tour te hervatten."

Volgens arts Emile Moukheiber, die tegenover CNN uitleg geeft over de aandoening, krijgen veel mensen met het syndroom last van angsten. Ze zijn bang te vallen of een spasmeaanval te krijgen.

5:15 Afspelen knop Céline Dion vertelt over de zeldzame ziekte waar ze aan lijdt

Vaak komt het syndroom niet voor: ongeveer één op de miljoen mensen krijgt het. In de jaren vijftig werd iemand voor het eerst met de aandoening gediagnosticeerd. Toen werd het nog 'stiff-man-syndroom' genoemd, maar dit werd veranderd toen bleek dat juist vrouwen er meer last van hebben.

Het duurt vaak lang voordat iemand de diagnose krijgt. De symptomen zijn erg algemeen en daarom is het lastig vast te stellen of het inderdaad om het stiff-person-syndroom gaat. Het stiff-person-syndroom is een auto-immuunziekte, maar de precieze oorzaak is niet bekend.

Genezen is niet mogelijk. Wel zijn er medicijnen die de klachten verzachten, zoals pijnstillers, medicatie tegen angst en spierontspanners. Hiermee is de aandoening onder controle te houden. "Het is een ziekte die een behoorlijke tol kan eisen", zegt Moukheiber.



Het is dus de vraag of Dion volgend jaar in de Ziggo Dome zal staan. Eerder verplaatste ze haar drie geplande shows al naar augustus 2023. "Ik heb op dit moment geen andere keuze dan me op mijn gezondheid concentreren. Ik doe er alles aan om terug te vechten."

Aanbevolen artikelen