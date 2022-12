Man van Britney Spears ontkent dat hij haar Instagram beheert

Sam Asghari, de man van Britney Spears, ontkent dat hij controle heeft over de Instagram-pagina van de zangeres. Volgers van Spears hadden dit vermoeden, omdat hetzelfde bericht meerdere keren werd geplaatst.

"Ik zou nooit de controle nemen over iemand die ruim dertien jaar onder curatele heeft gestaan", zegt Asghari in zijn eigen Instagram Stories. Spears' leven werd dertien jaar lang beheerst door haar vader. Jamie Spears bepaalde onder andere haar uitgaven, haar dieet en haar medische keuzes.

Het model zegt verder dat Spears even een pauze heeft genomen van sociale media. De zangeres zou Instagram momenteel als "traumatisch" ervaren. Het is niet de eerste keer dat ze pauze neemt van sociale media. Tot nu toe is de zangeres steeds na korte tijd weer teruggekeerd.

"Het is goed dat ze dit doet", zegt Asghari over de socialemediapauze van zijn vrouw. "Ze heeft nu een eigen wil, ze is een vrije vrouw. Ik heb respect voor haar privacy en ik bescherm die wanneer ik kan."

Het vermoeden dat Asghari zeggenschap had over het Instagram-account van de zangeres ontstond nadat hij op zijn eigen Instagram-account een livevideo startte waarin ook Spears te horen was. De artieste leek niet door te hebben dat ze live op het sociale medium was en uitte in de livestream haar ongenoegen. Asghari zegt dat dit niet gebruikelijk is. "Ik vraag altijd om haar toestemming als ik beelden van haar deel."

Spears stond tot 2021 onder bewind van haar vader, Jamie Spears. Die werd in 2008 aangesteld nadat de zangeres een mentale inzinking kreeg, maar hij zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop van de tijd misbruikt hebben.

