Sjinkie Knegt breekt na achttien jaar met vrouw en heeft nieuwe vriendin

Shorttracker Sjinkie Knegt en zijn vrouw Fenna zijn na een relatie van bijna achttien jaar uit elkaar. De Fries heeft in het dertigjarige model Chanti al een nieuwe vriendin gevonden.

"Fenna en ik zijn sinds enige tijd uit elkaar. Het werkte niet meer tussen ons en dan houdt het op. Die keuze hebben we samen gemaakt", zegt de 33-jarige Knegt tegen Story.

Sinds een half jaar is Knegt aan het daten met Chanti. "We hebben elkaar via Instagram leren kennen. Ze is dertig en werkt als model. We zien elkaar zo'n twee tot drie keer per week. De kinderen heeft ze nog niet ontmoet."

Knegt ontmoette zijn ex toen hij vijftien jaar oud was. Ze hebben samen twee kinderen: Myrthe (7) en Melle (5).

Knegt veroverde twee olympische medailles

Knegt is een van de bekendste Nederlandse shorttrackers. De 'Schicht uit Bantega' veroverde in zijn loopbaan onder meer olympisch brons op de 1.000 meter (2014 in Sotsji) en olympisch zilver op de 1.500 meter (2018 in Pyeongchang).

In 2015 veroverde Knegt zijn eerste en tot dusver enige wereldtitel. Hij werd dat jaar ook uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. In 2012, 2015 en 2018 kroonde Knegt zich tot Europees kampioen.

In januari 2019 liep Knegt ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis. Zijn revalidatie nam bijna een jaar in beslag. Hij maakte in februari 2020 zijn rentree. Op de Spelen van dit jaar in Peking greep Knegt naast de medailles.

Aanbevolen artikelen