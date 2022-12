Derde aanklacht tegen Tory Lanez in zaak rond schietpartij Megan Thee Stallion

Rapper Tory Lanez is opnieuw aangeklaagd in de zaak waarin hij ervan verdacht wordt zijn collega Megan Thee Stallion in de voet te hebben geschoten.

Lanez wordt nu ook verdacht van het op een nalatige manier laten afgaan van een vuurwapen met mogelijke verwonding of de dood van een persoon tot gevolg, meldt Rolling Stone.

De rapper had al aanklachten tegen zich voor het toebrengen van letsel met een semiautomatisch vuurwapen en het bezit van een geladen, niet-geregistreerd wapen in zijn voertuig.

Lanez moest de weken voorafgaand aan de rechtszaak in huisarrest doorbrengen. Op 5 december begon het samenstellen van de jury en mocht de rapper weer in vrijheid leven. Hij zegt niet schuldig te zijn aan de eerste twee aanklachten die tegen hem werden ingediend.

Megan Thee Stallion zegt door Lanez in voeten te zijn geschoten

Megan Thee Stallion zegt in juli 2020 slachtoffer te zijn geworden van een schietpartij. Ze zou gewond zijn geraakt aan beide voeten nadat Lanez op haar had geschoten.

Lanez werd direct na de schietpartij gearresteerd. Hij kwam vervolgens op borgtocht vrij.

Megan Thee Stallion, bekend van hits als WAP met Cardi B en Savage met Beyoncé, liet onlangs nog haar onvrede blijken over een songtekst van Drake. Daarin verwijst hij naar het schietincident.

"Houd op mijn schietpartij te gebruiken voor aandacht", schreef ze in een reeks tweets. "Sinds wanneer is het cool om te grappen over een vrouw die wordt neergeschoten?

