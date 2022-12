Roy Donders snapt verbazing over zijn relatie met een vrouw

Roy Donders begrijpt dat mensen verbaasd zijn over zijn huidige relatie. De stylist en zanger viel altijd op mannen, maar heeft nu een vriendin, Michelle. In oktober werd bekend dat zij in verwachting is van hun dochter.

Over die aankondiging heerste veel verbazing. Daarover zegt de 31-jarige Donders nu: "Ergens snap ik het wel. Roy Donders een relatie met een vrouw: hoe dan? Maar ik merk dat mensen eraan wennen. En anders maar niet."

Donders en Michelle leerden elkaar in oktober 2021 kennen. "Ik was op artiestenreis naar Griekenland", zegt hij tegen Beau Monde. "Michelle was mee als gast. Vanaf de eerste minuut vertelde ik haar alles. Ik dacht er verder niets van; zij had een vriend en ik had altijd relaties met mannen gehad."

Na twee maanden "begon er iets", zegt Donders. "Ze zat de hele tijd in mijn hoofd en ik wilde haar aandacht steeds hebben." Op een feestje wisselden de twee een paar betekenisvolle blikken uit. Toen kwam het hoge woord er bij Donders uit. "Ik heb met mijn dronken hoofd gezegd: schat, ik denk dat ik meer voor jou voel dan vriendschap."

'Hadden langer willen wachten, maar dat ging niet'

Michelle beantwoordde zijn gevoelens. "Ze zei dat ze het niet had durven zeggen, omdat het haar een onmogelijke liefde leek. Ik wist tenslotte niet beter dan dat ik op mannen viel." Michelle: "Ik was zo blij. Dat ik de eerste vrouw voor hem ben, maakt me niet uit. Ik doe niet aan stempels."

Donders snapt dat het voor sommigen snel lijkt te zijn gegaan. "We waren drie maanden samen toen we onze relatie naar buiten brachten. We hadden langer willen wachten, maar dat ging niet. We gingen samen op stap, waren close, kusten, mensen keken. Dan kun je het beter zelf aankondigen."

"Ik leef niet voor andere mensen", aldus Donders, die zegt heel gelukkig met Michelle te zijn. "Ze is al snel bij me ingetrokken en nu krijgen we een kindje. Ik heb altijd voor mezelf geleefd, maar nu doe ik alles voor mijn drie meiden." Michelle heeft een zevenjarige dochter uit een eerdere relatie.

