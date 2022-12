Samantha Steenwijk zou nogmaals rechtszaak beginnen tegen juicekanaal

Samantha Steenwijk zou "zo weer" een rechtszaak aanspannen als een juicekanaal schadelijke roddels over haar verspreidt. De zangeres was eerder dit jaar verwikkeld in een rechtszaak met roddelvlogger Coldeweijer, die op haar juicekanaal suggereerde dat Steenwijk illegale dieetpillen zou hebben gebruikt.

Steenwijk ondernam juridische stappen tegen Coldeweijer om te voorkomen "dat mensen door mij dieetpillen zouden gaan gebruiken. Daarnaast werd ik in één adem genoemd met drugs, iets wat absoluut niet bij mij past", vertelt de zangeres in Beau Monde.

"Kijk, als je iets geflikt hebt, ben ik de eerste die zegt: 'Hang ze aan de hoogste boom.' Maar ik kon in dit geval zo hard bewijzen dat ik het niet gedaan had, dus het werd tijd om hen de mond te snoeren." Coldeweijer moest van de rechter een rectificatie op haar juicekanaal plaatsen.

Steenwijk zegt dat ze Coldeweijer in de rechtszaal probeerde aan te kijken. "Ik dacht dat als ze me één keer in de ogen zou kijken, ze zou zien wat voor leed ze had aangericht. Als je iemand in de ogen kijkt, dan zie je wat je doet met een mens en met iemands werk. Dat deed ze niet en dat vond ik laf." Steenwijk noemt haar vervolgens "een heel zielig meisje".

Volgens de 36-jarige zangeres heeft Coldeweijer "op allerlei manieren geprobeerd om zelf door te breken. Dat is haar nooit gelukt en uit frustratie gaat ze maar over anderen zitten roddelen om zelf bekend te worden."

