Onlangs bevallen Marieke Elsinga kijkt uit naar terugkeer bij Qmusic in februari

Marieke Elsinga is van plan in februari terug te keren bij Qmusic. De radio-dj is op 9 november bevallen van haar zoon Jip en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk te gaan.

"Ja, ik voel me eigenlijk heel goed. Ik wil soms een beetje te veel. Laatst had ik toch wel een te lange wandeling gemaakt", zei ze maandagavond in de uitzending RTL Boulevard. "Dat je het gevoel hebt dat je hele lichaam er via de onderkant uit valt. Dat kan mijn bekkenbodem eigenlijk nog niet aan", vertelde Elsinga openhartig.

Op de vraag of ze terugkeert bij de ochtendshow van Qmusic antwoordde de radio-dj: "Ik heb ook weer echt zin om te werken. Ik vind mijn werk gewoon heel leuk. Ik ga in februari wel weer eens aan de slag."

Elsinga verwacht dat het pittig zal worden om het moederschap met haar baan te combineren, maar is vastbesloten de ochtendshow te blijven presenteren.

