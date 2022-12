Nick Cannon nog altijd 'mentaal gebroken' door dood van zoontje

Nick Cannon staat maandag stil bij de dood van zijn zoontje, precies een jaar geleden. "Dit is zo'n pijnlijke gedenkdag", schrijft de Amerikaanse presentator en komiek in een lang bericht op Instagram.

De 42-jarige Cannon werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen voor een longontsteking, maar is met zijn hoofd vooral bij zijn zoontje. Zen Scott was vijf maanden oud toen hij in 2021 aan een hersenaandoening stierf.

"Fysiek ben ik zeker aan het herstellen", begint Cannon zijn bericht. "Maar mentaal en spiritueel ben ik gebroken. Ik heb de hele nacht liggen woelen. Hoezeer ik ook rust nodig heb, ik kon vannacht totaal niet slapen."

"Ik kan niet geloven dat een jaar voorbij is sinds de moeilijkste dag van mijn leven", vertelt Cannon. "Dit is zo'n pijnlijke gedenkdag. Een kind verliezen is de zwaarste, donkerste en deprimerendste ervaring, waar ik nooit overheen zal komen."

'Ik ben verre van perfect'

Cannon schrijft dat hij nog dagelijks een "mix van schuld, pijn en verdriet" onderdrukt. "Ik ben verre van perfect, neem beslissingen die door velen in twijfel worden getrokken. Maar iedereen die me kent, weet dat ik liefheb met mijn hele hart en ziel. Ik wou dat mijn kleine mannetje meer van die liefde had kunnen voelen toen hij nog op aarde was."

Cannon schrijft dat hij advies krijgt van een spiritueel leider, maar het desondanks erg zwaar heeft. "Ik weet dat ik een paar dagen geleden vanuit mijn ziekenhuisbed nog schreef dat jullie je gebeden niet aan mij hoeven te verspillen. Maar ik kan die gebeden nu echt goed gebruiken."

"Blijf rusten in vrede mijn zoon", besluit Cannon zijn bericht. "We houden eeuwig van je."

Op 11 november werd Cannon voor de elfde keer vader. Dochter Beautiful Zeppelin was het vierde kind in vier maanden tijd. Er is nog een twaalfde onderweg. De komiek en presentator kreeg zijn kinderen bij zes verschillende vrouwen.

