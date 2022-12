Amber Heard en Johnny Depp nog niet klaar met elkaar: zo staat het ervoor

Wie dacht dat de zaak tussen Amber Heard en Johnny Depp na de uitspraak van de rechter volledig was afgerond, heeft het mis. Beide acteurs zijn niet tevreden over de veelbesproken smaadzaak en willen doorpakken. Hoe staat het er nu voor?

Na een rechtszaak van bijna twee maanden liet de jury er op 1 juni geen twijfel over bestaan. Heard moest ruim 10 miljoen dollar (9,4 miljoen euro) aan Depp betalen, omdat ze zijn reputatie zou hebben beschadigd. Depp moest op zijn beurt 2 miljoen dollar aan zijn ex overmaken, omdat Heard publiekelijk werd zwartgemaakt door zijn advocaat. Deze Adam Waldman zei in een interview met The Daily Mail namelijk dat Heards uitspraken onderdeel waren van een "hoax".

Beide beroemdheden hebben het hier niet bij laten zitten en zetten hun strijd in de rechtbank voort. Heard gooit het daarbij vooral op de fouten die in het proces gemaakt zouden zijn. Zo probeerde ze in juli al om de uitspraak nietig te laten verklaren. Er zou sprake zijn geweest van fraude, want er stond een verkeerde geboortedatum bij een van de juryleden vermeld. De rechtbank ging hier niet in mee.

Daarmee is de kous nog niet af voor de actrice. Zo zou de rechtszaak in de verkeerde staat zijn gehouden. Het team van Depp had voor Virginia gekozen, omdat de servers van The Washington Post daar staan. Die krant publiceerde Heards verhaal over seksueel geweld, waarmee alle ophef begon. Maar Heards advocatenteam wil de zaak in Californië houden, zodat het makkelijker is om getuigen op te roepen.

Bovendien zouden bepaalde bewijsstukken ten onrechte niet zijn meegenomen. Een jury zou daarmee dus ook geen eerlijk oordeel kunnen vellen.

Ook Depp laat zich niet kennen

Intussen heeft ook Depp nog geen vrede met de rechtszaak. Hij wil geen stuiver aan zijn ex betalen. In november kwam hij met een beroepschrift van 44 pagina's. Zo zou Heard niet hebben bewezen dat Waldman kwade bedoelingen had met het interview van The Daily Mail. Ze had Depp überhaupt niet mogen aanklagen, want er is geen bewijs dat de acteur betrokken was bij de uitspraken van zijn advocaat.

Van beide kanten zijn de standpunten nu dus duidelijk, maar dat betekent nog niet dat er meteen schot in de zaak komt. Verschillende rechters in Virginia moeten nu de belangen van zowel Depp als Heard afwegen. Daarna wordt pas duidelijk of hun zaken door het hooggerechtshof opgepikt worden. Volgens Deadline kan het op die manier nog jaren duren tot de storm echt gaat liggen.

