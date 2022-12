Sylvia Geersen zocht 'oprecht' naar liefde in The Bachelorette

Sylvia Geersen heeft "met een puur hart" meegedaan aan The Bachelorette. Het model begon "oprecht" aan het avontuur met het doel om de liefde te vinden, vertelt ze zaterdag aan RTL Boulevard.

Of Geersen ook daadwerkelijk een nieuwe vriend heeft overgehouden aan het programma op Videoland, dat volgend jaar te zien is, verklapt ze nog niet. "Of ik dat heb gevonden is voor mij een weet en voor jou een vraag", zegt ze als ze de vraag krijgt.