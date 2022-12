Balenciaga-baas zegt sorry voor campagne met knuffels in bondagetuigjes

Delen via E-mail

Demna Gvasalia, de creatief directeur van modehuis Balenciaga, heeft zijn excuses aangeboden voor de omstreden fotoshoot van kinderen met knuffels met bondagevoorwerpen. Gvasalia spreekt in een bericht op Instagram van een "verkeerde artistieke keuze".

Het Spaanse modehuis kwam vorige week onder vuur te liggen vanwege een campagne waarin jonge meisjes te zien waren met knuffels in tuigjes en andere bdsm-attributen.

Op een van de foto's stond daarnaast een computer waarop ingezoomd op het scherm een document te zien was dat verwijst naar een rechtszaak over kinderpornowetgeving.

De creatief directeur voegt daar nu aan toe zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Het was ongepast om kinderen objecten te laten aanprijzen die niets met hen te maken hebben", aldus Gvasalia.

Hij belooft daarnaast iets te gaan bijdragen aan organisaties die zich inzetten voor de bescherming van kinderen. "Ik zeg sorry tegen iedereen die door de beelden is beledigd en Balenciaga heeft gegarandeerd dat er adequate maatregelen zullen worden genomen, niet alleen om soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen, maar ook om op alle mogelijke manieren verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van het welzijn van kinderen."