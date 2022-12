Barbie-regisseur Greta Gerwig in verwachting van tweede kind

Regisseur en actrice Greta Gerwig is in verwachting van haar tweede kind samen met haar vriend Noah Baumbach. In The Tonight Show met Jimmy Fallon maakte ze bekend zwanger te zijn.

De 39-jarige Gerwig, bekend van Little Women en Lady Bird, had verwacht dat mensen haar groeiende babybuik al eerder zouden hebben gespot. "Onlangs ging ik naar een evenement en dacht ik dat iedereen wel geïnteresseerd zou zijn in het feit dat ik nog een kind zou krijgen, maar niemand kon het iets schelen", vertelde ze aan de talkshowhost. "Blijkbaar let niemand op."

Baumbach (53), ook regisseur, en Gerwig zijn sinds 2011 samen. In maart 2019 verwelkomde het stel hun eerst kind. Samen werken ze momenteel aan de eerste liveactionfilm over Barbie. De film, met onder anderen Margot Robbie en Ryan Gosling, moet in juli volgend jaar uitkomen.

