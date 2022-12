Ye weer geschorst door Twitter na antisemitische posts

Het Twitter-account van Ye is wederom geschorst. Elon Musk, de eigenaar van het sociale medium, meldt dat de rapper "opnieuw de regels met betrekking tot het aanzetten tot geweld heeft geschonden". Volgens Amerikaanse media had Ye een afbeelding van een swastika (hakenkruis) geplaatst.

Sinds Ye in oktober na twee jaar afwezigheid terugkeerde op Twitter, is zijn account meerdere keren geblokkeerd of geschorst vanwege antisemitische of racistische opmerkingen. Bij zijn eerste terugkeer op Twitter twee maanden geleden werd de rapper nog enthousiast onthaald door Musk. "Welkom terug op Twitter, mijn vriend", schreef de miljardair destijds.