Kim Kardashian weigert nieuwe samenwerking met Balenciaga

Kim Kardashian heeft een aanbod voor een nieuwe samenwerking met Balenciaga afgeslagen, meldt TMZ . Eerder liet de 42-jarige realityster al weten te twijfelen of ze de samenwerking met het modehuis wel wilde doorzetten, omdat het onder vuur ligt wegens een reclamecampagne.

Balenciaga zou Kardashian benaderd hebben voor een campagne in 2023 voordat ophef ontstond over reclamefoto's van kinderen met teddyberen in bdsm-kleding. De realityster zou het aanbod na de storm van kritiek hebben afgeslagen.