Lil Kleine en Jaimie Vaes zijn het niet eens geworden over verdeling van spullen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Lil Kleine en Jaimie Vaes zijn er niet uit gekomen met de verdeling van hun spullen. Dat laat de rechtbank van Amsterdam weten. De rechter doet nu op 4 januari uitspraak in de zaak tussen de ex-partners.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, en Vaes troffen stonden half november tegenover elkaar in de rechtbank in een poging hun spullen te verdelen. Het ging daarbij onder andere om dure horloges, servies en een broodrooster.

De rechter gaf de twee een paar weken de tijd om samen tot een oplossing te komen en te bewijzen welke spullen zij wel of niet bezitten. Dat is ze niet gelukt. Daarom bepaalt de rechter op 4 januari hoe de spullen verdeeld worden.

Vaes beëindigde de relatie met Lil Kleine enkele maanden geleden. In februari waren beelden uitgelekt waarop te zien was dat de rapper het hoofd van de realityster tussen een autodeur klemt. Vaes deed later aangifte van mishandeling. Deze zaak loopt nog.