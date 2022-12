Bob Dylan biedt excuses aan voor namaken van handtekening met machine

Bob Dylan heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van een zogeheten autopen voor het signeren van zijn kunst en exemplaren van zijn boek The Philosophy of Modern Song.

"Ik ben ervan op de hoogte gebracht dat er ophef is ontstaan over handtekeningen op enkele van mijn recente kunstwerken en in een speciale editie van het boek The Philosophy Of Modern Song", schrijft de singer-songwriter en kunstenaar op zijn Facebook-pagina.