Marc van der Linden ontslagen uit ziekenhuis na herseninfarct

Van der Lindens ziekenhuisopname werd besproken op juicekanaal Life of Yvonne. Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer riep mensen in het VUmc op informatie over zijn toestand te delen. Dat gaat volgens Van der Linden "een grens" over. Het ziekenhuis liet in een korte reactie weten ervan uit te gaan dat al het personeel het medische beroepsgeheim naleeft. Het VUmc stelt geen onderzoek in naar het mogelijk lekken van medische informatie over Van der Linden.