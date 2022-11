Jonah Hill laat zijn achternaam Feldstein vallen

Delen via E-mail

Jonah Hill wil zijn naam officieel laten veranderen in Jonah Hill. De acteur heeft papieren ingediend voor de naamswijziging, meldt entertainmentsite TMZ dinsdag.

De 38-jarige Amerikaan heet eigenlijk Jonah Hill Feldstein, maar zijn echte achternaam heeft hij in zijn beroep nooit gebruikt. Die wil hij dan ook laten vallen.

Hill is bekend van films als 21 Jump Street (met acteur Channing Tatum), The Wolf of Wall Street (met acteur Leonardo DiCaprio) en Moneyball.