Ye en Kim Kardashian akkoord over scheiding, rapper betaalt elke maand twee ton

Kim Kardashian en Kanye West, die tegenwoordig Ye heet, hebben na maandenlange juridisch getouwtrek een akkoord bereikt over hun echtscheiding. Daarmee voorkomen ze het proces dat volgende maand gepland stond.

Het akkoord over de scheiding staat in rechtbankpapieren die dinsdag zijn ingediend, schrijft onder andere The Guardian. Daarin vragen Ye en Kim Kardashian goedkeuring van de rechter voor de voorwaarden die ze samen met hun advocaten overeen zijn gekomen.

In die voorwaarden voor de scheiding staat dat rapper Ye maandelijks 200 duizend dollar aan kinderalimentatie betaalt aan Kim Kardashian. Verder is afgesproken dat beiden de voogdij over de kinderen zullen delen. Ze hebben samen vier kinderen: Psalm (3), Chicago (4), Saint (6) en North (9).

Ye en Kim Kardashian trouwden in 2014 met elkaar, na een huwelijk van acht jaar vroeg Kardashian in februari 2021 de scheiding van Ye aan. De rapper raakte de afgelopen maanden geregeld in opspraak vanwege antisemitische uitspraken. Daardoor trokken meerdere partijen de stekker uit hun samenwerkingen met Ye.

