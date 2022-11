Door herseninfarct getroffen Marc van der Linden werd door zijn vader gevonden

Marc van der Linden heeft vorige week drie uur op de grond in zijn woning gelegen nadat hij was getroffen door een herseninfarct. De 53-jarige royaltyverslaggever vertelt in gesprek met De Telegraaf dat zijn vader hem heeft gevonden.

Van der Linden vertelt dat hij op de grond viel nadat hij een hersenbloeding had gekregen. Daarbij botste hij tegen een kastje, waardoor hij een wond onder zijn oog opliep.

"Daar heb ik minstens drie uur gelegen, zonder dat ik alarm kon slaan", vertelt de journalist. "Ik kon nergens bij en heb al die tijd maar liggen bidden."

Van der Linden had rond die tijd een belafspraak met zijn vader. Toen zijn zoon niet opnam, besloot zijn vader om naar de woning van Van der Linden te rijden. Omdat er niemand opendeed, sloeg hij een raampje in. Toen hij zijn zoon vond, belde hij onmiddellijk het alarmnummer.

Van der Linden ligt inmiddels een paar dagen in het VUmc in Amsterdam. "Ik heb een behoorlijke opdonder gekregen en ben hier nog wel even zoet mee. Ik moet straks revalideren om weer te kunnen lopen." Ook krijgt de voormalige RTL Boulevard-deskundige logopedie, omdat hij moeite heeft met praten. Hij verwacht volledig te herstellen.

Royaltydeskundige niet bang dat ziekenhuispersoneel informatie lekt

De royaltydeskundige reageerde ook kort op de ophef die ontstond nadat vlogger Yvonne Coldeweijer een oproep had gedaan op Instagram: ze vroeg of mensen vanuit het ziekenhuis informatie wilden delen over Van der Linden.

"Ze zeiden dat ik niet bang hoef te zijn dat medische geheimen op straat komen", zegt hij over het ziekenhuispersoneel. "Daar is iedereen veel te professioneel voor, dus dat probeer ik maar van me af te zetten."

