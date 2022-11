Jennifer Lopez over eerste breuk met Affleck: 'Ergste hartzeer van mijn leven'

Jennifer Lopez ging door een diep dal toen haar verloving met Ben Affleck, met wie ze inmiddels getrouwd is, in 2004 werd verbroken. De actrice en zangeres kijkt terug op de periode en vertelt dat ze niet eerder zo veel liefdesverdriet had.

"De breuk was zo pijnlijk", blikt de zangeres terug in de Apple-podcast van Zane Lowe. "Toen we twintig jaar geleden onze bruiloft afbliezen, veroorzaakte dat het ergste hartzeer van mijn leven. Ik had echt het gevoel dat ik doodging."

De achttien jaar die volgden voelen voor Lopez achteraf niet goed. "Ik belandde in een neerwaartse spiraal waarin ik voelde dat het gewoon niet goed zat."

Vorig jaar kwamen Lopez en Affleck weer bij elkaar. De actrice spreekt daarom van een "gelukkig einde" van hun verhaal. "Het is een afloop die je helemaal niet verwacht in Hollywood."

Nieuw album bevat nummer over Affleck

De hereniging met Affleck is een belangrijk thema van haar nieuwe album This Is Me... Now, een vervolg op haar plaat This Is Me... Then uit 2002. "De boodschap van het album is: deze liefde bestaat. Dit is echte liefde." Op de plaat, die begin volgend jaar verschijnt, staat ook een nummer dat is gewijd aan de acteur.

Lopez en Affleck waren van 2002 tot en met 2004 samen. Ze trouwden in de jaren erna allebei met iemand anders: Lopez met zanger Marc Antony en Affleck met actrice Jennifer Garner. Ze bleven allebei jaren getrouwd en kregen ook allebei kinderen: Lopez twee en Affleck drie.

Lopez en Antony scheidden in 2014, Affleck en Garner in 2015. Na enkele korte relaties met anderen, kwam 'Bennifer', zoals het stel in Amerikaanse media genoemd wordt, in 2021 weer bij elkaar. Ze trouwden afgelopen zomer.

