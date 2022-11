Rachel Hazes dreigt met kort geding om 'leugens', Coldeweijer verwijdert video

Yvonne Coldeweijer heeft een video offline gehaald na een sommatie van Rachel Hazes. Hazes dreigde met een kort geding, omdat Coldeweijer leugens zou hebben verspreid over een privébrief van haar zoon André Hazes. Dat melden de advocaten van Rachel Hazes dinsdag.

In de bewuste video deed Coldeweijer volgens Hazes "onjuiste en zweer kwetsende uitlatingen". Die gingen over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André aan diens ex, Sarah van Soelen.

Coldeweijer kreeg de brief opgestuurd en las die voor in een video. In een tweede video beweerde Coldeweijer op basis van verhalen van haar spionnen dat André met zijn moeder had gebroken, omdat zij de brief zou hebben laten lekken.