Billie Eilish bevestigt relatie met Jesse Rutherford: 'Ik heb hem geregeld'

Billie Eilish heeft een nieuwe vriend en iedereen mag weten dat zij degene is die hem heeft versierd. De zangeres bevestigt in haar jaarlijkse interview met Vanity Fair dat ze samen is met zanger Jesse Rutherford.

In het interview, dat Eilish voor het zesde jaar op rij doet, zegt ze dat ze een relatie heeft met Rutherford, zanger van de Amerikaanse band The Neighbourhood. Ze zegt ook dat ze erg blij is met hem.

"Ik heb mijn zin gekregen. De hottest fucking fucker op aarde weet niet alleen wie ik ben, ik heb hem ook nog eens binnengehengeld", zegt Eilish lachend. "Ik heb hem geregeld, helemaal alleen. Ik heb dat gedaan."

De 20-jarige zangeres en de 31-jarige zanger verschenen onlangs al samen op een rode loper. Verder plaatsten ze een foto van matchende halloweenoutfits op sociale media.

Volgens Eilish geeft Rutherford haar vrijheid en vertrouwen, wat ze nodig heeft in een relatie. "Ik wil ruimte voor mezelf hebben en tegelijkertijd wil ik aandacht en liefde. Wederzijdse bewondering is heel belangrijk. Ik voel me erg geïnspireerd door hem, en hij andersom ook. En dat is heel cool."

