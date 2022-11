Will Smith 'flipte gewoon' toen hij Chris Rock klap gaf tijdens Oscar-uitreiking

Acteur Will Smith heeft maandagavond in The Daily Show van Trevor Noah voor het eerst gesproken over de uitreiking van de Oscars van dit jaar. Die avond gaf Smith op het podium comedian Chris Rock een klap.

Smith spreekt van "een gruwelijke avond". "Het is allemaal redelijk ingewikkeld, maar het komt erop neer dat ik gewoon geflipt ben. Al is dat uiteraard geen excuus voor mijn gedrag", vertelt de acteur.

"Ik was weer even de kleine jongen die moest toekijken hoe zijn vader zijn moeder sloeg. Al die zaken kwamen op dat moment plots weer naar boven. En dat is niet wie ik wil zijn."

De aanleiding voor het incident was een grap van Rock over de haardracht van Jada Pinkett Smith, de vrouw van de acteur. Later bleek dat deze grap verkeerd viel, omdat Pinkett Smith aan alopecia lijdt. Door die aandoening wordt iemand gedeeltelijk of helemaal kaal.

In juli plaatste Smith een video op YouTube, waarin hij Rock zijn excuses aanbiedt.

