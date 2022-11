Pete Davidson en Emily Ratajkowski samen op tribune bij basketbalwedstrijd

Pete Davidson en Emily Ratajkowski zaten zondag samen op de tribune bij een basketbalwedstrijd van New York Knicks. Volgens ingewijden zijn de 29-jarige komiek en het 31-jarige model aan het daten.

Op foto's is te zien dat de twee lachen en genieten van een biertje. Ze werden niet knuffelend of zoenend gefotografeerd. Eerder deze maand werden de twee wel hand in hand gespot in Brooklyn.