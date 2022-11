Kim Kardashian heroverweegt samenwerking met Balenciaga na omstreden shoot

Kim Kardashian weet niet of ze in de toekomst nog wil samenwerken met Balenciaga. Het modehuis raakte onlangs in opspraak door een fotoshoot met kinderen en in sm-pakjes gehulde teddyberen. De realityster zegt geschrokken te zijn van de inmiddels verwijderde reclamecampagne.

Kardashian hield zich tot nu toe bewust stil, zegt ze maandag op Twitter. "Niet omdat ik niet walgde en verontwaardigd was over de recente Balenciaga-campagne, maar omdat ik met het team wilde spreken om te begrijpen hoe dit kon gebeuren."

De realityster zegt dat ze als moeder van vier kinderen erg is geschrokken van de beelden. Op de foto's waren ook bdsm-attributen te zien en een computer met op het beeldscherm een document dat verwijst naar een rechtszaak over kinderpornowetgeving.

Balenciaga bood na de ophef excuses aan, haalde de campagne offline en zei juridische stappen te nemen tegen de mensen die verantwoordelijk waren voor de aankleding van de set. Kardashian denkt dat het Spaanse modehuis de ernst van de situatie inziet.

De 42-jarige realityster gaat erover nadenken of ze wil blijven samenwerken met Balenciaga. Ze zal haar beslissing baseren op de manier waarop het modehuis "verantwoordelijkheid neemt voor iets wat nooit had mogen gebeuren". Ook is ze benieuwd naar de acties die het bedrijf gaan nemen op het gebied van de "bescherming van kinderen".

