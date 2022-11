Martijn Krabbé wil 'over jaar of drie' stoppen met het maken van televisie

Martijn Krabbé is niet van plan om nog lang op televisie te blijven. In het RTL-programma Isola di Beau vertelt de presentator zondag dat hij over "een jaar of drie" wel iets anders wil gaan doen.

"Ik heb er deze week over nagedacht, van wat ga ik eens doen met mijn leven. Want dat ik iets anders ga doen, dat is wel duidelijk", vertelt de televisiemaker tot grote verbazing van zijn tafelgasten Monica Geuze en Beau van Erven Dorens.

Van Erven Dorens vraagt daarop of Krabbé wil stoppen met het maken van televisie. "Ja", zegt hij instemmend. "Ik wil iets anders gaan doen."

Krabbé weet wel wat dat gaat zijn: plaatjes draaien op een dansvloer. Voorlopig is de presentator nog wel even op tv te zien. "Ik denk een jaar of drie of zo; ik denk dat dit mijn laatste contract is", antwoordt hij als Van Erven Dorens vraagt hoelang dat nog duurt.

