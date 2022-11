Nienke Plas bevallen van derde kind: 'Je bent nu al de prinses van de familie'

Delen via E-mail

Nienke Plas is vrijdag moeder geworden van een dochter. Het meisje heeft de naam Harley gekregen, meldt de YouTuber op Instagram

"Een storm van weeën. Bad had nét een natte bodem en toen was deze baby er klaar voor. Geboren op onafhankelijkheidsdag van Suriname - Srefidensi", schrijft de 36-jarige Plas bij een foto waarop ze het pasgeboren meisje in de armen heeft.