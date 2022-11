Gangnam Style-zanger PSY: 'Succes van nummer achtervolgde me lange tijd'

PSY, die in 2012 een enorme hit scoorde met het nummer Gangnam Style, had naast succes ook veel stress door het nummer. De Zuid-Koreaanse zanger voelde de druk om opnieuw een vergelijkbare hit te maken, vertelt hij vrijdag in The New York Times.

"Ik moet er nog eentje maken", bleef PSY maar tegen zichzelf zeggen. Het nummer werd tien jaar geleden zo populair dat het lange tijd de best bekeken video op YouTube was. Als gevolg van het succes tekende hij een contract bij het management van Justin Bieber, werd hij iedere dag achternagezeten door paparazzi en bracht hij een nummer met Snoop Dogg uit.

Om nog succesvoller te worden, besloot PSY naar Los Angeles te verhuizen. Maar zo'n grote hit als Gangnam Style scoorde hij nooit meer.

Inmiddels woont de zanger weer in Zuid-Korea en begeleidt hij daar artiesten. De 45-jarige heeft zijn rust weer teruggevonden, vertelt hij. "Als er nog een goed nummer voorbijkomt en er weer zoiets gebeurt: geweldig. En zo niet, dan is het ook goed. Voorlopig doe ik wat goed voelt."

